Monção vai ter curso superior de turismo de gastronomia e vinhos

O Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) vai lançar um novo curso superior na área de gastronomia e vinhos, que funcionará já no próximo ano lectivo em Monção.

A informação foi avançada hoje por aquele município na sua página de Facebook. O novo Curso Técnico Superior Profissional em Turismo de Gastronomia e Vinhos, abrirá as primeiras 30 vagas no ano letivo 2022/2023 e funcionará, segundo a Câmara Municipal, de forma provisória nas instalações no polo de Monção da escola profissional EPRAMI.

Será apresentado publicamente na próximo edição da Feira do Alvarinho de Monção, no dia 2 de Julho.

"Desde que cheguei ao município em 2017, sempre tive como prioridade a aposta na educação. Depois de muito trabalho, começamos a ver recompensada toda a nossa dedicação e empenho. O novo curso, ligado a gastronomia e vinhos, vai potenciar a capacidade produtiva e empreendedora do concelho, gerando mais oportunidades aos nossos jovens", declarou o autarca local, António Barbosa.