Monção vai ter uma escultura de Bordalo II, o homem que do lixo faz arte

Monção vai ter uma escultura de Bordalo II. O anúncio foi feito ao princípio da noite deste domingo, dia 18 de abril, pelo município. A inauguração da obra integra o programa da autarquia para as celebrações do 47.º aniversário da Revolução do 25 de Abril.

É conhecido como "o homem que do lixo faz arte". E quando se fala de lixo, é mesmo isso. Chapa, plástico, bidons e contentores são moldados e encaixados uns nos outros até se tornarem, geralmente, na pele de um qualquer animal. E, depois, tinta por cima. De acordo com uma reportagem da Notícias Magazine, pode demorar dois dias, nunca demora mais do que uma semana.

Algumas das suas criações medem vários andares de altura - e a maior que fez até hoje foi uma andorinha em Lodz, na Polónia, misto de pintura e escultura instalada na fachada de um edifício com três pisos.

