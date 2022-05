Monção: Zelador restaura capela com ajuda de donativos

Francisco fez três peditórios para obras no templo de Santo António da Seca, em Longos Vales, Monção, e criou página para divulgar no Facebook.

A capela de Santo António da Seca em Longos Vales, Monção, vai receber, em junho e pela primeira vez, uma festa popular. Nos últimos cinco anos foi totalmente recuperada e só lhe falta um piso novo em calçada portuguesa no adro. E uma pintura final das paredes. A remodelação foi levada a cabo por Francisco de Miguel, 28 anos, filho de antigos emigrantes em França, nascido em Paris e agora residente em Longos Vales. É o zelador do espaço e orgulha-se tanto do pequeno templo que remodelou "com esmolas de três peditórios" na aldeia, que até criou uma página no Facebook para a dar a conhecer ao Mundo. Já conta mais de meio milhar de seguidores.

"É uma paixão louca desde criança. Não tem explicação. Tenho aqui muitas recordações e há dias que olho e digo: por amor de Deus, como é que consegui fazer uma obra destas em tão pouco tempo?", comenta o zelador, que estudou no seminário porque "gostou da ideia" de ser padre, mas não concluiu porque "não sentiu o chamamento". "Acho que fui chamado para isto [zelar pela capela]. Para mim é um monumento, que carinhosamente já é apelidado de catedral", diz.