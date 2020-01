Morreu vítima de acidente com trator em Monção

Ana Peixoto Fernandes Ontem às 23:55 Facebook

A mulher de 65 anos que há uma semana ficou em estado grave num acidente com um trator agrícola na União de Freguesias de Messegães, Valadares e Sá, em Monção, não resistiu aos graves ferimentos que sofreu.

Maria Judite Vieira, residente em Sá, tinha sido transportada para o hospital de Braga, onde acabou por falecer. As cerimónias fúnebres realizam-se esta sexta-feira na sua freguesia.



O acidente ocorreu no dia 24, cerca das 14.20horas, e, além do trator, envolveu um veículo ligeiro. Da colisão resultou ainda outra vítima, um homem de 71 anos, com ferimentos leves