Acidente em Monção deixa mulher em estado grave

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 13:44, atualizado às 13:51

Uma mulher de 54 anos ficou em estado grave, após colisão, entre duas viaturas ligeiras, este sábado cerca do meio-dia, na Estrada Nacional 202, em Troviscoso, Monção. Um homem de 31 sofreu ferimentos leves.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o alerta foi recebido às 12.11 horas para um acidentede viação com encarcerados. Para o local foram mobilizados os Bombeiros de Monção, a SIV de Valença e a GNR, com 10 operacionais e 4 viaturas. As vítimas foram transportadas para o hospital da ULSAM em Viana do Castelo.