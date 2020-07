Mulher em estado grave após despiste em Monção

Uma mulher de 72 anos ficou em estado grave após o despiste de uma viatura ligeira, na tarde desta quarta-feira, cerca das 14.54 horas, em Sago, Monção.

Com a vítima seguia um homem, de 76 anos, condutor do automóvel, que sofreu ferimentos leves. Foram os dois transportados para o hospital da ULSAM de Viana do Castelo.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o condutor teve de ser desencarcerado.

Para o local foram mobilizados 13 operacionais com sete viaturas dos Bombeiros de Monção, SIV de Valença, VMER do Alto Minho e GNR.