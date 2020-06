Parque das Caldas em Monção tem novas interdições de utilização e circulação

Hoje às 18:05 Facebook

Twitter

Partilhar

O município de Monção, em Viana do Castelo anunciou que, a partir desta sexta-feira, entre as 23 e as 6 horas, está proibida a utilização e frequência dos espaços públicos e o acesso rodoviário ao parque de estacionamento do Parque das Caldas.

Segundo a autarquia, as medidas são justificadas pela "enorme afluência de público ao Parque das Caldas, resultando num claro incumprimento das recomendações da Direção-Geral da Saúde".

A decisão tomada pela Comissão Municipal da Proteção Civil tem como finalidade "limitar a circulação e concentração de pessoas no Parque das Caldas, mantendo-se vigente, por tempo indeterminado, até nova decisão da Comissão Municipal da Proteção Civil, a qual será comunicada publicamente".

Leia mais em AltoMinho TV