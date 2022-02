Passeios fluviais no Minho a partir de sexta-feira

Começam na próxima sexta-feira passeios de barco no rio Minho, com ligações entre Valença, Tui, Monção e Salvaterra.

Uma embarcação com capacidade para 15 pessoas vai começar a operar, inaugurando uma rota fluvial experimental, financiada pelo Programa INTERREG V - A Espanha - Portugal (POCTEP) 2014-2020, com viagens gratuitas até setembro de 2022.

Segundo comunicado divulgado pela Câmara de Monção esta segunda-feira, estão a ser realizadas viagens teste, para iniciar os passeios para o público este Carnaval.

O serviço compreende três tipo de excursões de um dia por reserva, complementadas com visitas aos cascos históricos das localidades, e passeios de uma hora e meia, com saída em horário fixo (16 horas) ao fim de semana, feriados, épocas festivas e todos os dias no verão.

Trata-se do projeto-piloto "Rio Minho, um destino navegável", financiado em 1,3 milhões de euros pelo Programa de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal (POCTEP), que foi apresentado publicamente em dezembro. Na altura o arranque foi anunciado para dois dias após o natal, mas a evolução da pandemia adiou o início da operação.

A embarcação fará, em regime de excursão de um dia (entre as 10 horas e as 20 horas), três rotas, uma curta na Eurocidade Valença-Tui e outra na Eurocidade Monção-Salvaterra do Miño. E ainda uma rota longa, com visita aos quatro municípios. As excursões incluem um passeio de barco "de 60 a 90 minutos" e percursos entre pontos de visitação nos centros históricos em comboio turístico e minibus.

A ideia de exploração turística do rio Minho, que agora se concretiza nasceu em 2017, pelo então alcalde de Salvaterra, Arturo Grandal. O objetivo é que operadores privados se interessem em em avançar com os passeios naquele rio internacional.