Pilotos portugueses e espanhóis aceleram juntos no Rali à Lampreia

O centro histórico de Monção recebe este fim de semana a edição 18ª. do Rali à Lampreia, com a participação de meia centena de pilotos portugueses e espanhóis.

Um dos pontos altos do evento será a prova noturna deste sábado (20.30 horas). No domingo as corridas serão intercaladas com o tradicional almoço de lampreia para todos os participantes e suas comitivas. Em simultâneo, 24 restaurantes do município terão o prato nas suas ementas, estendendo ao público a componente gastronômica do rali.

A prova de perícia automóvel será complementada ao longo do fim-de-semana com um "Passeio de Clássicos", e com as iniciativas "Boxes Gastronómicas" com provas de petiscos, entre eles alguns à base de lampreia, e o "Rali Gastronómico".

Este último consiste num circuito por sete bares que vão apresentar um acepipe de lampreia. O percurso pelos bares é feito num comboio turístico ao som da Charanga "Algazarra Boys". Em cada consumo, o participante valida o passaporte, recebendo no final uma lembrança.

O rali é organizado pela Câmara Municipal de Monção em conjunto com o Parallel Velocity Club, com o apoio da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting.