Preço elevado da lampreia não pôs freio a rali histórico

Evento em Monção com afluência recorde de pilotos portugueses e espanhóis, após dois anos de interregno.

A saudade foi o motor de uma edição histórica do Rali à Lampreia, este fim de semana, em Monção. Após dois anos de interregno devido à pandemia, a organização registou um número recorde de participantes, portugueses e espanhóis: 64 pilotos, entre os quais uma única mulher. E nem os preços quase proibitivos da lampreia, que é degustada num almoço entre provas, colocou freio ao evento. O ciclóstomo está a chegar ao prato a 160 euros (por unidade).

"Este regresso não podia ter sido melhor. Tivemos o recorde de inscritos. Aliás, tivemos de limitar. Se tivéssemos espaço e condições, teríamos tido à volta de 80", declarou Jorge Galhardo, presidente do Parallel Velocity Club, organizador em parceria com o município, referindo que se proporcionou desta forma "pela saudade do rali e também porque esta prova é cada vez mais conhecida em Portugal e no estrangeiro".