Prémio solidário apoia criação de espaço para pessoas com demência em Monção

Um prémio solidário destinado a Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), promovido por uma empresa de Monção, vai apoiar a criação de um novo espaço de terapia para pessoas com demência naquele município.

Trata-se de uma iniciativa anual da Casa Agrícola de Monção e Melgaço, que este ano elegeu um projeto do Centro Social, Cultural e Recreativo das Freguesias de Messegães, Valadares e Sá (CENSO), de instalação de uma sala "Snoezelen" para a comunidade. O projeto, que consiste na aplicação de terapia com recurso a estímulos sensoriais em doentes com diversos tipos de demência, vai ser apoiado com 14 mil euros.

Ao concurso apresentaram-se sete projetos de IPSS, sendo que, além da verba atribuída ao que ficou primeiro lugar, foram entregues mil euros a cada um dos restantes.

Segundo Ana Palmeira, responsável pela apresentação do projeto vencedor, este constitui "uma necessidade para cuidar de pessoas com demência, que aumentaram com o surgimento da pandemia" na região.

"Nas IPSS existem muitas pessoas com demência e temos dificuldade em trabalhar com elas, principalmente quando a doença está numa fase avançada", afirma Ana Palmeira, referindo que a futura sala permitirá por via de estímulos, "através dos sentidos aceder a memórias antigas, que tragam bem-estar" aos utentes.

A Casa Agrícola de Monção e Melgaço realizou a primeira edição do referido concurso há cinco anos. "Estamos a cumprir o nosso dever perante a comunidade. Uma parte do nosso trabalho deve ser devolvida à sociedade que nos ajuda", afirma José Manuel Domingues, representante da empresa promotora do concurso.