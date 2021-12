Presidente de Câmara de Monção infetado com covid-19

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 17:47 Facebook

O presidente da Câmara de Monção, António Barbosa anunciou, esta quarta-feira, na sua página de Facebook que está infetado com covid-19. O autarca refere que está em isolamento, mas que irá continuar as suas funções em regime de teletrabalho.

"Hoje, após a realização de mais um teste à covid-19, o resultado foi positivo. Neste momento, encontro-me bem de saúde e a cumprir as normas e recomendações estabelecidas pela Direção Geral de Saúde", escreve o António Barbosa, adiantando que continuará a exercer "nos próximos dias as suas funções de presidente da Câmara Municipal e Responsável da Proteção Civil de Monção".

"Assumindo uma atitude de vigilância, estarei em plenas condições para acompanhar todas as situações do nosso concelho e tomar medidas necessárias, se for pertinente, para a saúde e bem-estar dos monçanenses", informa ainda.