Projeto comunitário com idosos isolados apresenta espetáculo em Monção

Um projeto comunitário, envolvendo idosos que vivem isolados no concelho de Monção, culmina na apresentação de um espetáculo, este domingo, no Cine Teatro João Verde.

A iniciativa, que foi desenvolvida desde o início deste ano, intitula-se "Trilogia dos Vales", e documenta histórias, modos de viver e práticas laborais únicas do território rural.

É promovida pelo CLDS 4G Monção em parceria com a Associação Cultural Rock"n"Cave, que convidaram o coletivo artístico Space Ensemble. Nuno Alves, deste último projeto, assumiu a direção artística do evento, que será apresentado este domingo, com direção musical do multi-instrumentista Samuel Martins Coelho, direção de fotografia e realização vídeo de Filipe Barreiro, e cenografia de Andrés Pérez Mena. Colaboram com a iniciativa, a socióloga Vera Menezes e a fotógrafa Paula Jiménez, como responsáveis pelo trabalho de recolha levado a cabo ao longo dos últimos meses.

PUB

Segundo nota da organização, "a identidade e memória coletiva são a inspiração para o espetáculo final do projeto", que estreia este domingo, às 16 horas, no Cineteatro João Verde, em Monção com entrada livre.

"O objetivo do projeto comunitário Trilogia dos Vales é celebrar o carácter único deste território, e valorizar a população e a sua participação ativa na vida em comunidade e na criação de um objeto artístico que é de todos", informam os organizadores, referindo que "entre os três vales de Monção (Rios Minho, Mouro e Gadanha), o projeto procurou histórias escondidas, que revelam detalhes importantes sobre a tradição,

hábitos e memória destas pessoas".

Destina-se "à inclusão de idosos em isolamento que não estão institucionalizados".