Quatro casos de covid-19 em farmácia de Monção

Quatro farmacêuticos que trabalham na mesma farmácia, em Monção, Viana do Castelo, testaram positivo à covid-19. O comunicado foi feito esta quinta-feira, nas redes sociais, pelo próprio estabelecimento, a Farmácia Vale do Mouro.

"Vivemos tempos difíceis de pandemia e a equipa da Farmácia Vale do Mouro vivencia atualmente momentos desafiantes, dado que 4 elementos da equipa testaram positivo à covid-19", lê-se na nota publicada.

O estabelecimento garante que os colegas estão já em isolamento e a seguir todas as indicações da Direção-Geral da Saúde. A farmácia assegura que continua "a seguir todas as recomendações das entidades de saúde pública no que diz respeito ao funcionamento".

