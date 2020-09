Quatro meios aéreos e 155 operacionais combatem fogo em Monção

JN/Agências Hoje às 20:06 Facebook

Quatro meios aéreos e 155 operacionais combatiam, cerca das 18.50, as duas frentes ativas de um incêndio que deflagrou no domingo à noite na freguesia de Abedim, concelho de Monção.

De acordo com a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, "os difíceis acessos e o vento estão a dificultar os trabalhos de combate às chamas".

A mesma fonte adiantou que "uma das frentes do incêndio lavra em direção à freguesia de Pias".

Cerca das 14 horas, o fogo tinha uma frente ativa que lavrava em zona de mato e era combatido por 88 homens, 25 viaturas e um meio aéreo.