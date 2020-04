Quatro mortes e 59 infetados em lar da Misericórdia de Monção

O Lar da Santa Casa de Monção registou a quarta morte entre os utentes infetados com Covid-19. Segundo o boletim diário da Câmara Municipal local, a instituição presentemente "regista 59 casos confirmados, um deles não residente em Monção. Entre estes, quatro óbitos".

"A Santa Casa de Monção vive um dos momentos mais difíceis da sua história. Quero realçar o papel dos responsáveis e dos funcionários que, nesta hora, têm sido inexcedíveis. Merecem a admiração de toda a população monçanense", escreve esta noite na página de Facebook do município o autarca António Barbosa.

Na mesma rede social, a Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Monção, indica que o óbito ocorrido esta terça-feira à noite foi "totalmente inesperado".

"Trata-se do idoso que levantou suspeitas e que determinou a ativação dos testes [no lar]. Este utente esteve doze dias no hospital e regressou, de acordo com a nota de alta, «estável»; ontem [terça-feira], falou, ao telefone, uma hora antes, com familiar direto e sucumbiu, repentinamente, após jantar", descreve em comunicado.

António Barbosa informou ainda que seis utentes do lar se encontram hospitalizados, dois deles com "prognósticos reservados".