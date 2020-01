Hoje às 19:16 Facebook

Durante três meses, a lampreia do rio Minho está à mesa dos restaurantes dos municípios do Vale do Minho e dá ainda mote para mais uma edição do Rali à Lampreia, que decorre, em Monção, nos dias 29 de fevereiro e 1 de março.

À semelhança do ano anterior, a 43.ª edição do Rali à Lampreia conta com dois dias de provas. Os motores começam a aquecer no sábado, com a realização de uma prova noturna, e as restantes provas de classificação decorrem no domingo.

