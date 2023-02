Rali à Lampreia regressa no fim de semana com 60 pilotos portugueses e espanhóis

O tradicional Rali à Lampreia de Monção regressa no próximo fim de semana, após interregno devido à pandemia. Esta edição da prova de perícia automóvel, que decorre no centro da vila do Alto Minho, conta com cerca de 60 pilotos portugueses e espanhóis.



O evento decorre no sábado e no domingo e inclui três provas complementares, uma noturna e duas diurnas, além de um encontro de carros clássicos, atividades lúdicas (tiro com arco e descida do rio Minho em caiaque) e também uma componente gastronómica.

Dezassete restaurantes da localidade vão servir lampreia e vai realizar-se ainda um rali gastronómico, que, na prática, será uma viagem num comboio turístico por cinco bares da vila, que vão servir petiscos.

Atualmente, o evento, que remonta a 1967, é promovido pelo município de Monção em conjunto com o Parallel Velocity Club.