Rapaz de 12 anos ferido com gravidade em acidente com bicicleta

Um rapaz de 12 anos ficou ferido com gravidade após colisão entre a bicicleta que conduzia e um automóvel, esta quarta-feira, em Segude, Monção.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o acidente foi registado às 14.51 horas, no Lugar de Senhora do Rio. A vítima foi transportada para o hospital da ULSAM em Viana do Castelo.

No local estiveram nove operacionais com quatro viaturas dos Bombeiros de Monção, ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Melgaço e GNR.

A informação sobre a idade e estado da vítima foi confirmada por fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo.