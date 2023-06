São Jorge vence combate com o dragão Coca de Monção

O cavaleiro São Jorge venceu o dragão Coca no tradicional combate que se realiza no feriado do Corpo de Deus. Mas este ano, devido ao mau tempo, o evento foi adiado e acabou por se realizar este domingo à tarde, com centenas de populares a assistir.

A vitória do cavaleiro, símbolo do bem, e que significa presságio de que o ano será de boas colheitas agrícolas, aconteceu ao fim de 22 minutos de luta com o dragão, que simboliza o mal. E mereceu o aplauso da população de Monção.

"Num confronto renhido, o São Jorge venceu a Coca. Espera-se muito e bom Alvarinho nas adegas", escreve em comunicado a Câmara Municipal de Monção, anunciando que no anfiteatro natural do Souto, "o São Jorge levou de vencida a Coca num combate muito disputado, tendo o jovem cavaleiro do reino desferido golpes certeiros no monstro para alegria do público presente".