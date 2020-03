Segundo caso de Covid-19 e 25 pessoas de quarentena em Monção

Uma mulher de 59 anos, irmã de um emigrante em França com que contactou há dias, é o segundo caso de Covid-19 confirmado no concelho de Monção.

A confirmação chegou esta segunda-feira, segundo a Câmara de Monção. A mulher apresentava sintomas e encontrava-se em isolamento na sua residência a aguardar o resultado da análise. Localmente, além de confirmados dois casos de Covid-19, 25 pessoas estão em quarentena.

O emigrante em França, de 64 anos, chegou domingo, dia 8, a Merufe, Monção. O homem viajou de autocarro com mais cerca 50 pessoas. Na sexta-feira seguinte deu entrada no hospital de Viana do Castelo, com dispneia. Após confirmar-se que se encontrava infetado com Covid-19, foi internado no Hospital de S. João do Porto.