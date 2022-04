"Senti-me uma criança na Disney". Monção aposta em Leonel Vieira para promover concelho

Leonel Vieira, cineasta português reconhecido, realizou uma curta-metragem sobre o município de Monção, exibida ao final da tarde desta quinta-feira, em Lisboa.

Num evento privado, o presidente da Câmara de Monção, António Barbosa, elogiou o trabalho do cineasta e lembrou que "é possível em territórios de baixa densidade fazer trabalhos diferenciados". "Termo-nos associado a uma figura nacional traz-nos para um patamar completamente distinto. Nem sempre é preciso ir buscar fora para podermos fazer mais e diferente", frisou.

A curta-metragem foi realizada há dois anos, mas só ao final da tarde desta quinta-feira houve oportunidade de a mostrar. "Depois de passarmos por um período tão negro da pandemia, fico muito feliz que no meu regresso seja apresentando este projeto, que mostra muito a alma e dedicação com que estou neste momento a fazer as coisas", explicou ao JN Leonel Vieira. Este foi "o melhor pequeno filme que já fiz", garante.

Monção parece um presépio, senti-me uma criança a passear na Disney

O autor da curta-metragem passou alguns dias em Monção, a conhecer melhor a vila de Viana do Castelo, e identificou-se rapidamente com a região. "Encontrei logo uma identificação muito próxima, que eu tenho com as regiões do interior. Acho as montanhas com casas de pedra, algumas provavelmente construções romanas, fabulosas. E sou fascinado pelo rio Minho. Monção parece um presépio, senti-me uma criança a passear na Disney", revelou.

Leonel Vieira partilhou ainda que nunca tinha tido oportunidade de fazer uma curta-metragem. "Só realizei curtas na escola de cinema em Madrid. Felizmente, passados tantos anos, 25 anos de carreira, propõem-me fazer curta-metragem com total liberdade. Não estou satisfeito com a maioria dos meus projetos e com este estou muito satisfeito", confessa o realizador da curta-metragem, filmada em quatro dias.

O evento contou com a presença de atores conhecidos, do jornalista Mário Augusto e da ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa.