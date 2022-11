Trabalhador ferido após ser atingido por descarga elétrica em Monção

Um trabalhador de 47 anos ficou em estado grave depois de ter sido eletrocutado, esta terça-feira, numa obra junto a um poste de alta tensão em Abedim, Monção.

De acordo com fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, a vítima terá sido atingida por uma descarga elétrica, quando procedia a trabalhos com betão numa residência particular. E terá sofrido queimaduras nos membros superiores.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Monção, foi recebido um alerta às 14.56 horas para uma "situação de trauma por eletrocussão" na rua de Pomeda. Dada a gravidade aparente da situação, foi ativado um helicóptero INEM para o transporte da vítima para o hospital Pedro Hispano.

Foram ainda mobilizados meios daquela corporação, a SIV de Valença e GNR.