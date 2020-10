Trabalhador florestal morre após ser atingido por árvore em Monção

Um homem de 59 anos morreu na tarde desta sexta-feira após ser atingido por uma árvore em Pias, em Monção.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, a vítima é um trabalhador de uma empresa de exploração florestal, residente em Paredes de Coura, que estaria a proceder a trabalhos no lugar de Barreiro.

O alerta foi dado às 14.16 horas. O óbito foi confirmado no local por um médico do helicóptero do INEM que foi mobilizado para o socorro.

Estiveram também envolvidos na operação 16 operacionais das corporações de Bombeiros de Valença e Monção, SIV de Melgaço e GNR.