Três feridos em colisão na EN202 em Monção

Uma colisão entre duas viaturas ligeiras na Estrada Nacional 202, no cruzamento de S. Pedro, em Monção, provocou três feridos, dois dos quais graves.

Segundo fonte da corporação de Bombeiros Voluntários local, o alerta foi às 17.30 horas e dois dos ocupantes dos veículos ficaram encarcerados. As vítimas graves são uma mulher de 77 anos e um homem de 29. Um jovem de 25 foi considerado ferido ligeiro. Todos foram transportados para o hospital de Viana do Castelo.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, na operação de socorro estão envolvidos 15 operacionais com seis viaturas dos Bombeiros de Monção e Valença, as SIV de Valença e Melgaço e a GNR.