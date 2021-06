Três jovens espanhóis feridos em despiste em Monção

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 22:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Um veículo ligeiro de passageiros despistou-se junto à ponte internacional Monção-Salvaterra e caiu numa ribanceira, provocando três feridos, dois deles encarcerados.

Uma jovem com 19 anos e dois rapazes com 21 e 22 anos, todos de nacionalidade espanhola, foram transportados para o hospital de Viana do Castelo.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana, o alerta para o acidente no Lugar da Lodeira foi dado às 21.08 horas.

Prestaram socorro 20 operacionais com oito viaturas dos Bombeiros Voluntários de Monção, SIV de Valença, VMER de Viana do Castelo e duas patrulhas da GNR.