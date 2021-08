Um morto em colisão entre dois motociclos em Monção

Uma colisão entre dois motociclos, este domingo, em Barbeita, Monção, causou um morto.

Ao que o JN apurou, a vítima mortal é um homem aparentando cerca de 60 anos. Fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo confirmou o óbito.

De acordo com informação do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o alerta para o acidente na Estrada Nacional 202 foi dado às 16.05 horas. Pelas 16.50 horas a via estava cortada.

Para o local foram mobilizados 13 operacionais e sete veículos dos Bombeiros de Monção e Melgaço, e patrulhas da GNR.

O acidente ocorreu na mesma zona onde, no sábado, dois jovens ficaram feridos sem gravidade também numa colisão entre dois motociclos.