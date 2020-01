Urgência de Monção sem radiologia há meses

Ana Peixoto Fernandes Ontem às 22:40 Facebook

Uma avaria no equipamento de raio X deixou o Serviço de Urgência Básico (SUB) do Centro de Saúde de Monção sem serviço de radiologia há mais de dois meses.

Os doentes que necessitam de exames estão a ser transportados para as instalações da Santa Casa da Misericórdia local ou para o hospital distrital de Viana do Castelo. A reativação do serviço não tem ainda uma data prevista.

Fonte da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) informou ao JN que a situação será resolvida através da aquisição de um novo equipamento e, até lá, "está garantida a assistência aos doentes".

"Confirma-se que o equipamento do RX da SUB de Monção se encontra avariado e todas as tentativas para o por em funcionamento foram infrutíferas pelo que de imediato o Conselho de Administração da ULSAM iniciou um processo concursal que ainda decorre nos termos legais em vigor", declarou a fonte, referindo que "logo que o concurso de aquisição do novo equipamento que decorre ainda esteja concluído, a situação regressará à normalidade".