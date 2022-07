Meia centena de jovens vão à Escola do Rock em Paredes de Coura

Cinquenta jovens portugueses e galegos estão a participar, até sexta-feira, 22 de julho, em mais uma edição da Escola do Rock de Paredes de Coura.

Os participantes da Escola do Rock de Paredes de Coura, com idades dos 13 aos 24 anos, são oriundos de Lisboa, Porto, Braga, Guimarães, Famalicão, Paredes de Coura e da vizinha Galiza.

A semana na escola, em formato de residência artística, será partilhada com a banda "Spinifex Sings", de Amesterdão, e duas vocalistas convidadas: Priya Purushothaman, de Mumbai, e Björk Nielsdottir, da Islândia. O projeto combina punk rock, metal e free jazz.

"Os participantes vão ter a oportunidade de passar uma semana intensiva a aprender música num modelo diferente das escolas de música formais e do ensino articulado", refere em comunicado a Câmara Municipal de Paredes de Coura, destacando "mais uma vez, a enorme procura pela Escola do Rock, ao ponto de se terem candidatado 19 bateristas e todos muito bons".

Sexta-feira será apresentado um espetáculo final com todos os jovens.

A Escola do Rock é uma iniciativa do Município de Paredes de Coura, que em 2015 foi distinguido com o Prémio UM-Cidades instituído pela Universidade do Minho. Conta com direção de formação e atividades do Space Ensemble.