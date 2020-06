A3 chega a Paredes de Coura em dezembro de 2021

A obra de construção de uma ligação entre a A3 (autoestrada Porto-Valença) e a zona industrial de Formariz, em Paredes de Coura, foi consignada esta terça-feira pelo valor de cerca de nove milhões de euros.

A conclusão da empreitada está prevista, segundo a calendarização apresentada pela Infraestruturas de Portugal (IP), para "8 de dezembro de 2021". O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, que esta terça-feira presidiu à cerimónia de consignação, considerou que a obra pela qual sucessivos autarcas lutaram, "é uma justiça que o país faz a Paredes de Coura".

A nova ligação vai servir uma zona industrial com 35 empresas e 1400 trabalhadores e que regista um movimento de 2761 veículos por dia, sendo que cerca de 10% são pesados. "É um sonho antigo que se torna realidade", declarou o presidente da Câmara de Paredes de Coura, Vítor Pereira, considerando que com a nova via se "abre uma nova porta ao futuro".

"Paredes de Coura vai ter uma nova vida e vai ter no futuro investimentos mais diversificado. Perdemos muito investimento porque as empresas consideravam que as vias antigas, difíceis e sinuosas, não estavam adaptadas aos seus negócios e à velocidade que pretendiam", disse.