Ana Catarina Mendes subiu "à Pena" para inaugurar caminho em Paredes de Coura

Requalificação de percurso com cerca de um quilómetro, no monte da padroeira, na freguesia de Mozelos, custou 200 mil euros. Obra financiada pelo Programa Valorizar.

A Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, inaugurou este sábado um percurso pedonal no emblemático monte da Senhora da Pena, na freguesia de Mozelos, em Paredes de Coura.

A obra, no montante de 200 mil euros, executada com financiamento (80 por cento) do Programa Valorizar, renovou e transformou em trilho turístico, um velho caminho de peregrinação e subida acentuada até ao local de celebração da santa padroeira de Paredes de Coura. E que faz parte das memórias das gentes courenses.

PUB

Ana Catarina Mendes aproveitou a inauguração para fazer um paralelismo entre a requalificação do percurso pedonal "até à Pena" para que "várias gerações possam dele desfrutar", com "as boas notícias" trazidas pelos dados económicos divulgados sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Com uma palavra de esperança naquilo que é o caminho que estamos aqui a inaugurar, recuperando a nossa história, que consigamos continuar o caminho da recuperação da economia e da vida das nossas pessoas", declarou a governante.

O autarca de Mozelos, Armando Araújo, afirmou que é objetivo da junta "dar continuidade ao percurso [com cerca de um quilómetro] até ao Tabuão", zona fluvial que serve de palco ao festival de Paredes de Coura. E declarou: "Hoje faz-se história. Inauguramos uma obra muito ansiada pela população, não só pelo seu impacto na natureza, mas essencialmente porque preservamos a memória dos nossos antepassados. Era por aqui o único caminho de acesso ao recinto da Senhora da Pena para venerar a padroeira do concelho".

O presidente da câmara, Vítor Paulo Pereira, destacou que "o município está "a dar os primeiros passos no Turismo" e que o percurso "insere-se na nova estratégia". "Não vamos seguir o que é costume noutras regiões. Não vamos fazer passadiços. Vamos recuperar os caminhos agrícolas e os percursos antigos", disse.

Também presente, o deputado courense, Tiago Brandão Rodrigues aludiu a memórias suas relacionadas com subidas "à Pena", enquanto courense, e afirmou que a obra "faz jus à história, mas projeta o futuro".