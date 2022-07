Artes de rua invadiram Paredes de Coura

A vila de Paredes de Coura está a receber este fim de semana mais uma edição da iniciativa "O Mundo ao Contrário", dedicada à animação de rua, teatro-clown, novo circo e música.

A programação inclui 30 espetáculos, que já começaram ontem e continuam este sábado, prolongando-se até ao final do dia de domingo.

A vila recebe os espectadores e espetáculos com uma explosão de cor, proporcionada por uma instalação da artista plástica Madalena Martins. E que cobre a rua Conselheiro Miguel Dantas, no centro da localidade, com criaturas irrequietas e coloridas, criadas com reutilização a 100% de materiais de outras instalações da autora, por empresas do Norte e reclusos do Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira.

As atuações ao ar livre estão a cargo de doze artistas oriundos de vários países: Murmuyo (Chile/Espanha), Rob Spence (Austrália), El Kote (Chile/França), Kokolores (Alemanha/Espanha), La Compañia Bergamotto (Espanha), Mundo Costrini (Chile), Mr. Copini (Chile), Spasmo Teatro (Espanha) e dos portugueses Rui Paixão/Holy Clowns, Sílvia Barbosa, Boa Companhia e Nuvem Voadora (Portugal).

As bandas Gooze e Crassh Recycled invadem as ruas com a energia e euforia das marching band. A iniciativa é organizada pelo Município de Paredes de Coura, e inclui também oficinas de artes plásticas, construções LEGO, robótica, pinturas faciais e leitura.