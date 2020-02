Hoje às 15:24 Facebook

Twitter

Partilhar

A Caixa de Brinquedos, em Paredes de Coura, recebe no próximo dia 22 de março, domingo, um workshop de construção de figuras com peças Lego.

Os participantes vão ter a possibilidade de aprender a construir vários estilos de figuras humanas com peças Lego. A iniciativa decorre entre as 14h30 e as 16 horas, e destina-se a crianças a partir dos sete anos.

Leia mais em Rádio Vale do Minho