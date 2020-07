Colisão mata motociclista de 48 anos em Paredes de Coura

Um homem de 48 anos, natural de Paredes de Coura, morreu esta quarta-feira à noite, após a colisão entre o motociclo que conduzia e um veículo ligeiro.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o acidente ocorreu às 19.43 horas, na Estrada Nacional 303, que ainda se encontra cortada ao trânsito.

O óbito foi confirmado no local. A idade e a naturalidade da vítima foram confirmadas por fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo.

O socorro foi prestado pelo INEM, a SIV de Valença, a VMER do Alto Minho e uma patrulha a GNR, num total de oito operacionais.