Construções Lego espalhadas pela vila de Paredes de Coura para contornar a pandemia

As montras e serviços da vila de Paredes de Coura vão ter, a partir desta terça-feira, construções lego em exposição durante mais de um mês. Foi a forma encontrada pela organização do evento "Arte em Peças 2020 - LEGO Fan Event", para contornar as restrições impostas pela pandemia de coronavírus.

Para assinalar a iniciativa que habitualmente acontece no Centro Cultural de Paredes de Coura, a Comunidade 0937, em parceria com a Câmara, optou por um novo formato a fim de evitar aglomerados.

Assim, segundo um comunicado divulgado esta segunda-feira pela autarquia, "centenas de construções originais, desde cidades a castelos, espaço, piratas, Star Wars, Harry Potter, comboios, monumentos mundiais e até a icónica Livraria Lello vão estar dispersas pelas montras do comércio local e serviços de Paredes de Coura, permitindo assim que o "Arte em Peças 2020 - LEGO Fan Event" se adapte à nova realidade que decorre da covid-19".

O evento vai acontecer entre 1 de dezembro e 10 de janeiro.

"Se em anos anteriores os visitantes de todas as idades acorriam ao Centro Cultural para esta iniciativa promovida pelo Município de Paredes de Coura em parceria com a Comunidade 0937, agora ao estender-se esta associação ao comércio e serviços locais os visitantes não só terão oportunidade de apreciar as construções em perfeita segurança, evitando ajuntamentos, mas também usufruindo de uma ampla visão das construções nas visitas ao ar livre", informa a Câmara Municipal de Paredes de Coura.