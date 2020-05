Couve-galeva de tamanho gigante nasce em Paredes de Coura

Hoje às 18:03 Facebook

A couve-galega já é conhecida por ser uma espécie de folhas largas e um caule que pode chegar aos dois metros, mas esta quinta-feira, na localidade de Venade, em Paredes de Coura, Sara Brandão colheu um exemplar de dimensões realmente notáveis e fora do comum.

O legume nasceu na horta que Sara Brandão cuida juntamente com o marido, António Brandão. A fotografia foi publicada no Terra Amada - um dos maiores grupos de facebook que agrega a comunidade courense, e que conta com mais de 15 mil membros -, e desde logo fez furor entre os internautas. "Uma folha para cada dia", comentou um. "A nossa a terra faz milagres", lê-se também na publicação.

