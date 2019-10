Duas mulheres em estado grave após despiste em Paredes de Coura

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 16:22 Facebook

Dois feridos graves foi o resultado de um despiste de um veículo ligeiro seguido de colisão contra um muro, esta quinta-feira, cerca das 13.23 horas, em Paredes de Coura.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, as vítimas dos sexo feminino foram transportadas para o hospital de Braga. O acidente ocorreu na Estrada Nacional 303 em S. Bento de Cossourado.

Prestaram socorro Bombeiros de Paredes de Coura, SIV de Valença e GNR, num total de 15 operacionais e seis viaturas.