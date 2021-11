Eucalipto atinge viatura e corta estrada

Um eucalipto de porte médio atingiu, esta quinta-feira, uma viatura que circulava na Estrada Nacional 303, em Paredes de Coura. Da queda da árvore não resultaram feridos, apenas danos materiais e o corte da via.

Um eucalipto de porte médio atingiu hoje uma viatura que circulava na Estrada Nacional 303, em Paredes de Coura. Da queda da árvore não resultaram feridos, apenas danos materiais e o corte da via.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o alerta para a situação, ocorrida em Coussourado e Linhares, foi dado às 12.23 horas. A conclusão dos trabalhos de remoção do eucalipto e limpeza da via, assim como a reabertura ao trânsito ocorreram as 13.06 horas).

No local estão os Bombeiros Voluntários de Paredes de Coura com dois operacionais e uma viatura e patrulha da GNR.