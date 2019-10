Fogos fazem dois desalojados e destroem duas casas em Paredes de Coura e Seixas

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 14:31 Facebook

Uma habitação foi destruída por um incêndio, este sábado, cerca das 23.00 horas, em Castanheira, Paredes de Coura, deixando desalojadas duas pessoas. E cerca de três horas depois, uma outra em Seixas, Caminha, foi também atingida pelo fogo, tendo ficado com o telhado e o 1º andar destruídos.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, em nenhum dos casos houve vítimas, mas no primeiro, que ocorreu no Lugar da Pena, Castanheira, houve necessidade de realojar os habitantes.

Prestaram socorro 13 operacionais com quatro veículos dos Bombeiros de Paredes de Coura. Em Seixas, o alerta para o incêndio foi às 2.34 horas e estiveram no local 15 operacionais com cinco viaturas dos Bombeiros de Caminha. A GNR tomou conta das ocorrências.