Gás natural chegou a Paredes de Coura

A distribuição de gás natural chegou, pela primeira vez, ao concelho de Paredes de Coura. Segundo o município, acaba de ser concretizada a ligação ao cliente doméstico número 1 e a previsão é que sejam ligados mil até 2025.



O objetivo será possível através de um investimento de quatro milhões de euros por parte da Portgás na construção de 16 quilómetros de rede.

"A disponibilização da rede de gás a um cliente industrial de referência, a fábrica de vacinas Zendal, foi o fator-chave para a concretização do projeto de abastecimento do concelho", informa em comunicado a Câmara de Paredes de Coura, adiantando que "o primeiro cliente é residente na Rua Doutor Narciso Alves da Cunha, numa operação que tem prevista até final do ano a ligação de mais 20 clientes domésticos à rede".

A rede de distribuição que assegura o fornecimento de gás natural àquele município do Alto Minho permitirá o fornecimento de "energia de fontes renováveis, como o hidrogénio e o bio metano, a todos os clientes, dos domésticos aos industriais", assegura a Autarquia, considerando que, nesta altura, Paredes de Coura "acelera a transição energética".

"Com a concretização de uma infraestrutura desta importância como a rede de gás no concelho, Paredes de Coura dá um passo significativo no contributo para o cumprimento das metas de neutralidade carbónica, permitindo cumulativamente tornar o concelho mais atrativo ao investimento privado no setor industrial", adianta a Câmara.