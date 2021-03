Homem de 70 anos atingido por eucalipto em Paredes de Coura

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 13:36 Facebook

Um homem de 70 anos ficou ferido com gravidade ao ser atingido por um eucalipto em Cunha, Paredes de Coura.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, a ocorrência foi registada cerca das 9.20 horas, durante uma ação de abate de árvores, no Lugar de Penim.

A vítima sofreu ferimentos graves em várias zonas do corpo. Foi transportada para o hospital de Viana do Castelo. No local estiveram equipas dos Bombeiros de Paredes de Coura, SIV de Ponte de Lima e VMER de Viana do Castelo.