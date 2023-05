Homem ferido com gravidade após ficar com braço preso num rachador de lenha

Um homem de 61 anos ficou gravemente ferido, na manhã deste sábado, após ter ficado com o braço preso num rachador de lenha em Mozelos, freguesia de Paredes de Coura.

O incidente aconteceu por volta das 11.30 horas, num terreno particular, quando o homem estava a cortar lenha quando o braço esquerdo foi atingido pela máquina.

Ao local acorreram os Bombeiros Voluntários de Paredes de Coura, com quatro viaturas e dez operacionais, e a SIV de Valença, que assistiram a vítima e transportam-na para o campo de jogos do Sporting Clube Courense, onde um helicóptero do INEM a transferiu para o Hospital São João, no Porto.

A GNR registou a ocorrência.