Fogo de grande dimensão atinge fábrica em Paredes de Coura

Ana Peixoto Fernandes com Ana Carla Rosário Hoje às 14:03, atualizado às 15:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Um incêndio de grandes proporções está a destruir, desde o início desta tarde de domingo, uma fábrica de componentes plásticos para automóveis em Paredes de Coura.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, a empresa situa-se na zona industrial de Formariz. Trata-se da fábrica Doureca, que produz componentes plásticos decorativos para automóveis. Naquela zona industrial está a ser construída uma unidade do grupo farmacêutico Zendal, que fabrica vacinas.

No local estão 53 operacionais com 19 viaturas de cinco corporações da região (Paredes de Coura, Vila Nova de Cerveira, Caminha, Valença e Ponte de Lima) e também a GNR. O alerta foi dado às 12.50 horas.

"Não há feridos e não há infraestruturas afetadas ao redor. O incêndio está ativo numa parte da fábrica. Os bombeiros não conseguem entrar para combate" informou a fonte do CDOS.