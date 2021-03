Incêndio em habitação deixa dois desalojados em Paredes de Coura

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 00:38 Facebook

Um incêndio destruiu, esta segunda-feira à noite, o telhado de uma habitação, deixando os dois moradores desalojados, em Castanheira, Paredes de Coura.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, a ocorrência teve início às 22.23 horas e "deixou sem condições de habitabilidade" a casa, situada no Lugar de Castanheira.

Houve intervenção do serviço de Proteção Civil Municipal para realojamento dos dois moradores.

No local estiveram 19 operacionais com seis veículos dos Bombeiros de Paredes de Coura e GNR.