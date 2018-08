Acidente com empilhador faz um ferido grave em Paredes de Coura

Idalina Casal Hoje às 12:15 Facebook

Um homem com cerca de 40 anos ficou ferido com gravidade, esta quarta-feira, depois de ter ficado debaixo de um empilhador em Paredes de Coura. O acidente de trabalho aconteceu por volta das 10.30 horas, na rua Dr. Narciso Alves Cunha, na vila courense.

De acordo com fonte da GNR de Viana do Castelo, o homem "ficou ferido na zona das pernas". O Comando Distrital de Operações de Socorro de Viana do Castelo indicou que foi acionado o helicóptero do INEM para transportar a vítima, não se sabendo ainda para que unidade hospitalar.

Foram mobilizados no socorro 21 elementos dos bombeiros voluntários de Paredes de Coura, a ambulância de suporte imediato de vida de Ponte de Lima, a viatura médica de emergência e reanimação de Viana do Castelo e a GNR. A Autoridade para as Condições do Trabalho deverá ser chamada ao local também.