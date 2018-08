Alunos de seis países encontram-se em Coura para observarem as estrelas

Hoje às 16:18 Facebook

Twitter

Estudantes da Alemanha, Espanha, França, Grécia, Itália e Portugal estão reunidos até 12 de agosto no Centro de Educação e Interpretação Ambiental, da Paisagem Protegida do Corno do Bico, para o Astrocamp 2018, numa iniciativa do Planetário do Porto - Centro Ciência Viva.

Estar mais perto das estrelas na Paisagem Protegida do Corno de Bico, com observação do céu noturno a olho nu e com telescópios, é o desafio proposto pelo Planetário do Porto - Centro Ciência Viva, que complementa estas iniciativas com um ciclo de palestras públicas, realizadas de segunda a sexta-feira.

Leia mais em Alto Minho TV