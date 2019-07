Bebé de 18 meses sofre queimaduras com óleo a ferver em Paredes de Coura

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 15:32, atualizado às 16:40 Facebook

Uma criança do sexo masculino com um ano e meio de idade sofreu hoje queimaduras "de primeiro e segundo graus" após ser atingida com óleo a ferver em Agualonga, Paredes de Coura.

De acordo com o Comandante dos bombeiros locais, Filipe Esteves, o menino ficou "com 40 por cento do corpo queimado, principalmente na zona do tórax". O incidente ocorreu em casa, em circunstâncias ainda por apurar.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o alerta para o incidente que ocorreu no Lugar de Lameirinho, foi recebido cerca das 12. 24 horas.

O menino foi transportado por um helicóptero do INEM para o hospital de São João do Porto. Para o local foram mobilizados os Bombeiros de Paredes de Coura, a VMER do hospital de Viana e o meio aéreo, sediado em Macedo de Cavaleiros, que efetuou o transporte.