Condutor de motociclo em estado grave após despiste na A3

Um homem de 42 anos, condutor de um motociclo pesado, ficou hoje em estado grave após despistar-se na A3, junto a Romarigães, Paredes de Coura.

Segundo fonte dos Bombeiros de Valença, o acidente ocorreu cerca das 13.47 horas, ao quilómetro 90, sendo que o motociclo seguia no sentido Valença-Ponte de Lima. A vítima foi transportada para o hospital da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) em Viana do Castelo.

Prestaram socorro a SIV e os Bombeiros de Valença, com uma ambulância e dois operacionais . No local estiveram a BT de Ponte de Lima e a concessionária Brisa.