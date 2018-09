Congresso vegetariano realiza-se entre 21 e 23 de setembro

Hoje às 16:57 Facebook

O Centro Cultural de Paredes de Coura acolhe, entre os próximos dias 21 e 23 de setembro, mais uma edição do Congresso Internacional Paredes de Coura Vegetariana.

A edição deste ano conta com a presença de várias individualidades sobretudo ligadas à nutrição. João Malva (Portugal), professor na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra; Vincent Post (Holanda), especialista em águas subterrâneas; David N. Cassuto (EUA), professor de Direito na Pace Law School; Matthew Glover (Reino Unido), fundador do projecto e associação Veganuary; e Will Tuttle (EUA) autor do best-seller, The World Peace Diet, são alguns dos nomes que irão passar por este evento cuja primeira edição se realizou em 2015.

