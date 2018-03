Crianças e idosos reflorestam baldio com carvalhos em Paredes de Coura

Idalina Casal Hoje às 19:00 Facebook

A freguesia de Mozelos, em Paredes de Coura, está a evidenciar-se nas operações de limpeza e ordenamento florestal. Até ao verão, a freguesia deverá ter a floresta limpa e mais preparada para enfrentar a eventualidade de um incêndio.

Esta quarta-feira, cerca de duas centenas de crianças e vários utentes de centros de dia do concelho uniram esforços e continuaram a plantação de 300 carvalhos no Monte da Lameira, situado em terreno baldio da freguesia, para assinalar o Dia Mundial da Árvore, numa iniciativa promovida pela Junta de Freguesia. Os carvalhos foram a árvore escolhida por ser uma das espécies mais características na região.

O entusiasmo das crianças do ensino pré-escolar até ao primeiro ciclo da vila de Paredes de Coura e de Mozelos foi evidente durante a plantação que se prolonga até esta quinta-feira e conta com o apoio dos sapadores florestais do Município de Paredes de Coura.

"A aprendizagem em torno da importância da árvore e da preservação da floresta e natureza é feita, em contexto de sala de aula, ao longo do ano, e depois concretizamos esses ensinamentos no terreno em iniciativas como esta", referiu Ana Rocha, professora no Jardim de Infância de Mozelos que levou 16 crianças para a plantação dos carvalhos. "As crianças são muito recetivas a este tema e depois em contexto familiar nota-se que elas tornam-se educadoras dos próprios pais", salientou a professora de 50 anos.

A plantação dos carvalhos decorreu no baldio de Mozelos, numa zona que ardeu há alguns anos. "A Junta fez a limpeza do local e agora havia a necessidade de reflorestar aquele descampado que à volta já tem uma carvalheira com carvalhos americanos ordenados", explicou Armando Araújo, presidente da Junta de Mozelos. A freguesia, adiantou o autarca, tem um projeto aprovado a rondar os 70 mil euros e financiado em mais de 90% que vai permitir a limpeza florestal em cerca de 80% do seu baldio. "Paralelamente, a Junta tem feito o resto da limpeza e quando chegar o verão a expectativa é que possamos ter as zonas mais perigosas limpas praticamente a 100%", disse, referindo que "junto às habitações está tudo completamente limpo".